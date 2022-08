Kinderdorf in Hückeswagen : Kinder sorgen für eine bunte Wand

Brunsbachtal Teilnehmer des Kinderdorfs haben mit den Graffiti-Künstlern Will Mercene und Darwin Siobal drei Themenwelten für eine And der Mehrzweckhalle erschaffen. Die sieht nun deutlich farbenfroher aus.

Dass irgendjemand die Mehrzweckhalle als „schönes Gebäude“ bezeichnet, dürfte kaum vorkommen. Eher kommt einem da der Begriff „zweckmäßig“ in den Sinn. Das Kinderdorf, das vor kurzem nach zwei Wochen zu Ende gegangen war, hat dieser Tatsache zumindest an einer Seite des Gebäudes ein knallbuntes Ende bereitet. „Wir hatten bereits in den Osterferien einen Graffiti-Workshop mit den Graffiti-Künstlern Will Mercene aus Gummersbach und Darwin Siobal aus Köln am Skaterpark hinter dem Aldi-Parkplatz gemacht“, berichtet Jugendzentrums-Leiterin Andrea Poranzke. Der sei bei den Kindern und Jugendlichen so gut angekommen, dass die Stadtjugendpflegerin die beiden für das Kinderdorf gebucht hatte. „Auch hier war wieder jede Menge Betrieb in der entsprechenden Werkstatt“, sagt sie.