Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen : Klingelnberg präsentiert sich auf zwei Fachmessen

Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen

Hückeswagen Ausgestellt werden die Höfler Stirnrad-Wälzschleifmaschine Speed Viper, das Klingelnberg Präzisionsmesszentrum P 40 sowie die neu entwickelte Höfler Stirnrad-Wälzprüfmaschine R 300.

Seit 1982 präsentiert die Messe AMB alle zwei Jahre die Höhepunkte der internationalen Metallbearbeitungsindustrie. Vom 13. bis 17. September findet die Schau in Stuttgart statt. Auch der Hückeswagener Systemanbieter Klingelnberg ist dort mit einem Messestand vertreten und präsentiert insbesondere Lösungen für laufruhige Getriebe. „Ausgestellt werden die Höfler Stirnrad-Wälzschleifmaschine Speed Viper, das Klingelnberg Präzisionsmesszentrum P 40 sowie die neu entwickelte Höfler Stirnrad-Wälzprüfmaschine R 300“, berichtet Marketing-Leiterin Sandra Küster.

Die Messe IMTS (International Manufacturing Technology Show) zählt laut Aussage der Organisatoren zu den ältesten Industriemessen in den USA . Sie findet vom 12. bis 17. September im McCormick Place in Chicago (Illinois/USA) statt. Auch hier ist Klingelnberg vertreten.

Die Elektrifizierung des Automobils hat nach Angaben von Sandra Köster zu einer grundlegenden Veränderung im Design und in den Qualitätsanforderungen des Antriebsstranges von Pkws geführt. Die Anzahl der Zahnräder im Getriebe sei einerseits deutlich reduziert worden, andererseits gewinne das Geräuschverhalten des Getriebes als qualitätsbestimmendes Merkmal noch mehr an Bedeutung. „Damit einher geht die Forderung nach einer 100-prozentigen Qualitätsprüfung der Zahnräder, bevor diese ins Getriebe eingebaut werden, um die Anzahl der Beanstandungen zu minimieren“, berichtet die Sprecherin. Als logische Konsequenz resultiere daraus die Verzahnungsprüfung im direkten Anschluss an die Hartfeinbearbeitung.