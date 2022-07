Ehemaliger Hückeswagener Geistlicher von St. Mariä Himmelfahrt : Pfarrer i. R. Werner Muthig ist gestorben

Werner Muthig, von 1983 bis 1992 Pfarrer in Hückeswagen, starb am 23. Juli im Alter von 86 Jahren. Foto: Archiv katholische Gemeinde Engelskirchen

Hückeswagen/Engelskirchen Von 1983 bis 1992 war der gebürtige Lindlarer Pastor der Hückeswagener Gemeinde St. Mariä Himmelfahrt. Hier setzte er sich unter anderem für den Erhalt des Marienhospitals ein. Für Freitag, 29. Juli, ist die Beerdigung vorgesehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Er war mit Sicherheit einer der beliebtesten katholischen Geistlichen in Hückeswagen. War Werner Muthig doch in seiner Zeit als Pfarrer der Gemeinde St. Mariä Himmelfahrt von Dezember 1993 bis August 1992 immer ein Ansprechpartner für die Gläubigen gewesen, stand den Menschen und vor allem den Kranken zur Seite, und sein verschmitztes Lächeln machte die Gespräche mit ihm so angenehm. Endgültig viele Sympathiepunkte sammelte der gebürtige Lindlarer bei den Hückeswagenern – und nicht nur bei den Katholiken! –, als er sich vehement für den Erhalt des Marienhospitals einsetzte. Sein Kampf und der vieler Männer und Frauen aus der Schloss-Stadt war letztlich vergebens, wurde das Hückeswagener Krankenhaus doch Ende Juni 1993 geschlossen. Am vorigen Samstag ist Muthig in Engelskirchen im Alter von 86 Jahren gestorben.

Im Februar 1987 feierte Pfarrer Werner Muthig in Hückeswagen sein silbernes Priesterjubiläum. Foto: BM-Archiv

1962 war er im Kölner Dom zum Priester geweiht worden, sein silbernes Jubiläum feierte er im Februar 1987 in Hückeswagen. In diesem Jahr stand sogar sein Diamantenes Priesterjubiläum an. Nach Kaplansstellen in Köln-Dellbrück und -Sülz und seiner Zeit als Pastor in Niederkassel-Lülsdorf und Lindlar-Hohkeppel kam Muthig Ende 1983 als Nachfolger von Matthias Knitter in die Schloss-Stadt. Seit 1992 war er mehr als 25 Jahre in der Herz-Jesu-Gemeinde Engelskirchen-Loope tätig, zunächst als Subsidiar, später als Ruhestandspriester. Die letzten Jahre lebte er im St.-Josef-Seniorenzentrum in Engelskirchen-Grünscheid.

Das Totengebet wird morgen, Donnerstag, 19 Uhr, in Herz Jesu, Loope, gehalten. Die feierlichen Exequien sind für Freitag, 29. Juli, 10 Uhr, an gleicher Stelle vorgesehen. Anschließend wird der Verstorbene auf dem Gemeindefriedhof beigesetzt. Vielen dürfte wird ein Satz Muthigs in Erinnerung bleiben: „Und bleibt katholisch“, war sein größter Wunsch. Und dann zeigte er das für ihn so typische Lächeln.

(büba)