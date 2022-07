Brauchtum in Hückeswagen : Gelungener Auftakt für Schützenfest

Brauchtum in Hückeswagen

Hückeswagen Hückeswagener Schützen starten ihr Festwochenende mit dem Seniorennachmittag. In diesem Jahr waren alle junggebliebenen Hückeswagener ab 60 Jahren sowie zusätzlich die Flüchtlinge aus der Ukraine mit ihren Kindern eingeladen.

Die Stühle im Festzelt füllten sich am Freitagnachmittag nur sehr langsam – fast so, als könnten die eingeladenen Senioren es noch nicht glauben, dass nach dreijähriger, coronabedingter Pause tatsächlich wieder ein Schützenfest stattfindet. Letztendlich kamen doch mehr als 120 Gäste, die von den Damen des Hofstaats mit Kaffee und Kuchen bewirtet wurden. Mit der von der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen gesponserten Seniorenfeier eröffnete der Schützenverein sein Traditionsfest. „Es ist schön, dass es wieder losgeht“, sagte Schützenchef Stefan Lorse. Zwar hätten sich die Schützenbrüder auch während der Corona-Pandemie gesehen, soweit das möglich war. „Aber jetzt in Uniform hier im Zelt zu stehen, ist schon etwas anderes“, sagte er.