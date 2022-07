Schützenfest in Hückeswagen : Lutz Annacker traf am besten

Lutz Annacker traf am besten

Schützenfest in Hückeswagen

Hückeswagen Der neue Schützenkönig wurde am Montagabend vorm Festzelt proklamiert. Ihm zur Seite stehen als Adjutanten Henry und Petra Müller. Als Prinz regiert Nils Bechem, zu seinem Adjutanten wählte er Felix Müller.

Die Schützen werden für die nächsten 365 Tage von Lutz Annacker regiert. Er zielte Montagnachmittag beim Königsschießen, das erstmals seit dem Umbau wieder auf dem Kleinkaliber-Stand im Schützenhaus an der Ernst-Troost-Straße ausgetragen worden war, am besten ins Schwarze.

45 Männer und Frauen waren ins Rennen um die Königswürde gegangen, die 15 Besten schossen noch einmal auf die Scheibe im Stechen. Wer die Zehn am saubersten traf, war neuer Schützenkönig. Das war Lutz Annacker, der am Festzelt unter dem Applaus vieler Schützenbrüder- und -schwestern sowie weiterer Zuschauer als neuer König ausgerufen wurde.

Um kurz nach 18 Uhr waren die neuen Majestäten am Schützenzelt auf dem Festplatz an der Aldi-Filiale an der Alten Ladestraße proklamiert worden. Das war zum zweiten Mal nach 2019 der Fall – früher waren die Könige und Prinzen vor dem Schloss dem Volk präsentiert worden. Aber weil die Resonanz dort immer mehr zurückgegangen war, hatte sich der Schützenverein vor drei Jahren etwas Neues einfallen lassen, liegt das Festzelt doch inmitten des Kirmestrubels.