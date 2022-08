Evangelischer Kirchenkreis Lennep : Kirchenkreis sucht für neues Projekt PC-Gerätespenden

Bergisches Land „Gut vernetzt“ möchte insbesondere Menschen mit wenig Einkommen, wenig Vorkenntnissen oder anderen Barrieren befähigen, in Zukunft Beratungs- und Unterstützungsleistungen der Diakonie oder anderer sozialer Träger online zu nutzen.

„Gut vernetzt“ möchte insbesondere Menschen mit wenig Einkommen, wenig Vorkenntnissen oder anderen Barrieren befähigen, in Zukunft Beratungs- und Unterstützungsleistungen der Diakonie oder anderer sozialer Träger online zu nutzen. „Viele Menschen wurden beim Digitalisierungsschub durch die Corona-Krise nicht mitgenommen. Als Diakonie im Kirchenkreis Lennep wollen wir mit diesem Projekt dazu beitragen, dass auch die Menschen Zugang zu unseren Beratungsleistungen wie etwa der Schuldner- oder Suchtberatung erhalten, die bisher auf Grund mangelnder technischer Ausstattung nur an die Sprechzeiten vor Ort gebunden waren“, erläutert Beratungs-Ansprechpartner Sebastian Klein-Jacobs den Aufruf.

Wer also einen nicht mehr gebrauchten PC, Laptop oder ein Handy zu diesem Zweck abgeben möchte, kann dies in der Diakonie-Beratungsstelle, in der Kirchhofstraße 2 in Remscheid zu den Öffnungszeiten immer Montag, 9 bis 18 Uhr, Dienstag bis Donnerstag, 9 bis 16 Uhr, sowie Freitag, 9 bis 12 Uhr, tun. Geräte-Spenden werden nach Rücksprache auch abgeholt.