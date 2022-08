Ehemaliges Marienhospital in Hückeswagen : Alter Zimmertrakt ist abgerissen

Hückeswagen Der Anbau, der einst der jüngste Teil des Krankenhauses gewesen war, ist dem Abrissbagger zum Opfer gefallen. Auf der freien Fläche des ehemaligen Krankenhauses entstehen derzeit Parkplätze.

„Dieser Teil stand über Jahre leer“, berichtet Ralph Mebus, Technischer Leiter der Remscheider Firma Dohrmann, der das frühere Krankenhaus seit 2010 gehört. In dem Flügel seien lediglich Krankenzimmer gewesen, die nicht so zu nutzen gewesen waren, dass sie vermietet werden konnten. „Wir haben zudem festgestellt, dass vor allem für die beiden Schulen Stellplätze für die Schüler fehlen“, sagt Mebus mit Blick auf das Berufskolleg und WBS Training, das eine berufliche Weiterbildung anbietet. Wenn die Abrissarbeiten in Kürze beendet sind, soll die frei gewordene Fläche geschottert und als Parkplatz ausgewiesen werden. Mebus lässt aber durchblicken, dass bei Bedarf an dieser Stelle Räume mit einer Größe von bis zu 300 Quadratmeter errichtet werden könnten. Konkrete Pläne hat die Firma Dohrmann allerdings nicht.