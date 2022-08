Hückeswagens Partnerstadt : Etaples hat neuen Bürgermeister

Etaples/Hückeswagen Der Stadtrat der französischen Partnerstadt wählte Franck Tindiller mit großer Mehrheit. Der 55-Jährige war zuvor Beigeordneter für Tourismus, Wirtschaft und Kommunikation.

Gespannt sein dürften die Hückeswagener Gastgeber am letzten August-Wochenende, wenn die französische Delegation anlässlich des Städtepartnerschafts-Jubiläum die Schloss-Stadt besucht. Denn angeführt werden dürfte sie von Franck Tindiller, dem Anfang der Woche neu gewählten Bürgermeister von Etaples. Der bisherige Beigeordneter für Tourismus, Wirtschaft und Kommunikation vereinte im Rat der Partnerstadt eine große Mehrheit auf sich, lediglich vier Politiker stimmten gegen den 55-Jährrigen, wie die Zeitung „La Voix du Nord“ berichtet. Tindelliers Vorgänger Philippe Fait, seit 2014 im Amt, war bei der Wahl im Juni zum Abgeordneten der Nationalversammlung gewählt worden und vertritt im Pariser Parlament nun die Belange seiner Region. Aufgrund der in Frankreich verbotenen Ämterhäufung durfte er deshalb nicht länger als Bürgermeister amtieren. Tindiller – verheiratet, keine Kinder – ist gebürtiger Etapler. Der Sohn eines Anstreichers hat viele Jahre bei der französischen Telefongesellschaft SFR gearbeitet, bis er sich vor einigen Jahren selbständig machte und mit seiner Frau das Unternehmen „Cap Canche“ gründete, das für Touristen Unterkünfte in Etaples vermittelt. Mit Fait verbindet Tindiller eine lebenslange Freundschaft: Seine Mutter hatte ihren Einzelhandelsladen im Hause der Familie Fait gemietet. Für den scheidenden Bürgermeister organisierte Tindiller Wahlkampagnen und stand seit 2020 auf der Liste Faits.

Der neue Bürgermeister ist in der Stadt an der Canche-Mündung gut bekannt und beliebt. Ein Grund dafür mag sein, dass der passionierte Akkordeonspieler schon früh in der auch in Hückeswagen bekannten Folklore-Gruppe „Les Bons Z’Enfants d‘Étaples“ Mitglied wurde. Das Engagement in diesem Verein führte schnell zu seiner Mitarbeit beim alljährlichen Heringsfest im November. Franck Tindiller hat zudem, um mehr für seine Heimatstadt zu werben, das Festival der Coquilles Saint-Jacques ins Leben gerufen.