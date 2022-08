Medienwerkstatt in Hückeswagen : Film über das Kinderdorf läuft online auf YouTube

Hückeswagen Das Video, das auf der Internet-Plattform YouTube abrufbar ist, ist professionell gemacht. Wie ein Musikvideo – mit schnellen Schnitten, vielen bunten Bildern und unterlegt mit Musik.

Am Ende heißt es einfach nur: „Tschüss! Ciao!“ Nach siebeneinhalb Minuten folgt der Abspann des Films über das am Freitag zu Ende gegangene Kinderdorf, den die Medienwerkstatt gedreht, geschnitten und bearbeitet hat. Davor gibt es jede Menge Einblicke in das bunte Treiben der gut 170 Kinder, darunter 15 aus der Ukraine und 20 aus Syrien und Afghanistan. Was Stadtjugendpflegerin und Hauptorganisatorin Andrea Poranzke zu der Feststellung bewegt: „Wir sind international, das macht Spaß.“