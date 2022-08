Hückeswagener Kultur-Haus Zach : Film mit Claus Biederstaedt am Kino-Sonntag zu sehen

Hückeswagen Ein Filmklassiker mit Claus Biederstaedt (1928-2020) und ein Filmdrama über die Liebesbeziehung eines Marine-Soldaten stehen am 7. August im Mittelpunkt des nächsten Kino-Sonntags im Kultur-Haus Zach. Gezeigt werden die Filme, wie immer, ab 15 und 18 Uhr.

Den Anfang macht ein deutscher Schlagerfilm von Hans Deppe aus dem Jahr 1959, in dem der Sohn (Biederstadt) eines Hoteliers eine reiche junge Frau heiraten soll. Doch der junge Mann hat sich unsterblich in eine Sängerin verliebt und möchte daher dem Wunsch des Vaters nicht entsprechen. Um diesen zu überzeugen, schlüpft die Sängerin sogar in die Rolle eines Zimmermädchens. Ob diese Taktik aufgeht und die beiden den Segen des Vaters erhalten?

Damit der Kino-Sonntag so richtig genossen werden kann, gibt es für die Besucher eine frische Waffel sowie eine Tasse Kaffee, was beides im Eintrittspreis inbegriffen ist. Karten für den Kino-Nachmittag gibt es für sechs Euro im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online über www.kultur-haus-zach.de, an der Kinokasse kosten sie acht Euro.