Feuerteufel in Wipperfürth : Sattelzug und Kleinbus brennen in einer Nacht

Sattelzug und Kleinbus brennen in einer Nacht

Feuerteufel in Wipperfürth

Wipperfürth Geht in der Hansestadt Wipperfürth ein Feuerteufel um? Nachdem vor mehreren Wochen schon eine Serie von Bränden mit ungeklärter Ursache zu löschen war, brannten in der Nacht zwei Fahrzeuge innerhalb von nur drei Stunden – ein Lkw sogar zweimal.

Innerhalb von nur drei Stunden musste die Wipperfürther Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag zu drei Fahrzeugbränden im Zentrum der Hansestadt ausrücken. Zunächst hatte ein Zeuge laut Polizeisprecher Michael Tietze gegen 22.15 Uhr ein Feuer an der Wupperstraße entdeckt, wo ein abgestellter Sattelzug brannte. „Durch die frühzeitige Entdeckung des Brandes entstand lediglich geringer Schaden“, berichtet Tietze. Um 23.45 Uhr ging erneut ein Notruf ein, weil an dem Sattelzug wieder Flammen emporschlugen. Dieses Mal wurde die Sattelzugmaschine vollständig zerstört. Kurz nach 1 Uhr meldeten Zeugen schließlich den Brand eines Kleinbusses, der auf dem Parkplatz Ohler Wiesen abgestellt war. Dabei entstand nach polizeilicher Schätzung ein Schaden von etwa 20.000 Euro.