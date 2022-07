Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Familienfilm mit einem Hasen im Kinder-Ferienkino

Hückeswagen In dem amerikanisch-australischen Film aus dem Jahr 2021 teilt sich ein junges Paar den Garten mit einer Hasenfamilie, zu der auch ein junger Hase gehört, der mit seinen Aktionen ständig für Chaos sorgt.

Zum vorletzten Mal in diesen Sommerferien hebt sich am kommenden Dienstag, 2. August, wieder symbolisch der Kinovorhang für alle Jungen und Mädchen ab sechs Jahren beim Kinder-Ferienkino im Kultur-Haus Zach. Dieses Mal wird ein Familienfilm über die Geschichte eines Hasen (foto: alltours kino) gezeigt, der seinen Garten verlässt und eine Tour in die Großstadt unternimmt. Beginn ist um 14.30 Uhr.

In dem amerikanisch-australischen Film aus dem Jahr 2021 teilt sich ein junges Paar den Garten mit einer Hasenfamilie, zu der auch ein junger Hase gehört, der mit seinen Aktionen ständig für Chaos sorgt. Obwohl er sich viel Mühe gibt, gerät er doch schnell wieder in Schwierigkeiten. Somit beschließt der junge Hase, den Garten zu verlassen und sich auf den Weg in die Großstadt zu machen. Doch dort warten noch ganz andere Abenteuer und gefährliche Situationen auf den Hasen. Auch diesmal ist der Eintritt für die kleinen Kinobesucher kostenfrei, nachdem sich der Hückeswagener Jens Wilke dazu bereit erklärt hat, für diesen Termin des Kinder-Ferienkinos den Eintritt zu übernehmen. Am Kino-Kiosk werden für die kleinen Kinobesucher Süßes und Getränke zum Kauf angeboten.