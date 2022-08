Hückeswagener Klubs : Auf Suche nach fußballverrückten Frauen

Hückeswagen Die Vorsitzenden von RSV 09 Hückeswagen und SC Heide zeigen sich begeistert von der tollen Europameisterschaft der deutschen Mannschaft. Nun würden sie gerne selbst eine Mädchen- oder Frauenmannschaft bilden.

Das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft im Londoner Wembley-Stadion unglücklich gegen die Gastgeberinnen verloren, aber die Herzen und jede Menge Sympathie gewonnen – die deutschen Fußball-Frauen haben in den vergangenen Wochen bundesweit für Aufsehen gesorgt. Die Vorsitzenden der beiden hiesigen Fußballvereine, Diana Knorr (RSV 09 Hückeswagen) und Kevin Zrock (SC Heide), wünschen sich, dass das hilft, den Frauenfußball mehr in den Fokus zu rücken und auch in Hückeswagen wieder Mädchen und junge Frauen für den Vereinssport zu begeistert.