Hückeswagener Kinderdorf sorgt für mehr Barrierefreiheit : Kinder bauen Rampen aus Lego für Rollstühle

Hückeswagen Die erste bunte Rollstuhl-Rampe ist am Eingang der Bergischen Buchhandlung im Einsatz. Sie wurden von der Lego-Werkstatt im Kinderdorf angefertigt.

Kaum ein Geschäft der Innenstadt lässt sich ohne Stufe betreten. Doch mit etwas Einsatz und Kreativität kann der Zugang auch ganz leicht barrierefrei gestaltet werden. Rampen aus Steck-Bausteinen, wie es sie unter anderem von Lego gibt, sind eine Möglichkeit. Die Pfadfinder in Wipperfürth hatten das vor einiger Zeit bereits vorgemacht, jetzt wurde diese Idee auch im am Freitag beendeten Kinderdorf umgesetzt,

Dort wurden diese bunten Rampen für fünf Hückeswagener Geschäfte gebaut. Am Freitag übergaben die Werkstattleiter Luca Isabella Mock (23) und Luca Bjarne Röttel (22) zusammen mit den Baumeister-Kindern Frederik, Leandro, Jonas und Tom die ersten beiden Rampen der Bergischen Buchhandlung an der Bahnhofstraße. „Die Stufen vor den Geschäften wurden vorher genau ausgemessen“, berichtete Luca Röttel. Die beiden Lehramtsstudenten hatten sich vorab von einem erfahrenen Lego-Rampenbauer per Internet-Workshop hilfreiche Tipps und eine genaue Anleitung geholt, das Jugendzentrum hatte für ausreichend Material gesorgt.