Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Kinospaß jetzt auch für Teenies

Hückeswagen Im Kultur-Haus Zach gibt es nun auch Filme für Jugendliche. Zur Premiere am Donnerstag, 28. Juli, flimmern die Abenteuer eines Hexenmeisters auf der Leinwand.

Es gibt im Kultur-Haus Zach bereits Filme für Erwachsene, spezielle für Senioren und in den Ferien welche für Kinder ab sechs Jahre. Nun will der Trägerverein auch die letzte Altersgruppe abdecken – die Jugendlichen. Daher startet am Donnerstag die neue Serie mit Kinofilmen unter dem Titel „Kinospaß für Teenies“. „Wir sind immer mal wieder darauf angesprochen worden, ob wir nicht auch Filme für etwas ältere Kinder und Jugendliche zeigen können“, berichtet Vorsitzender Detlef Bauer. Bisher waren mit dem Kinder-Ferienkino Kinder ab sechs Jahren angesprochen. „Mit der neuen Serie wollen wir nun auch Kino in den Ferien für alle ab elf Jahren, also im Teenie-Alter, bieten.“ Wenn dieses Angebot – bis Ferienende sind zwei Filmnachmittage vorgesehen – auch gut angenommen wird, soll es auch für die Herbstferien eingeplant werden.