Biologische Station Oberberg : Neue Natur- und Landschaftsführer fürs Bergische

Oberberg Bestens im Bergischen Land kennen sich die neuen Natur- und Landschaftsführer aus. In vier Monaten erhielten sie intensive Einblicke in die bergische Natur- und Kulturlandschaft.

An neun Schulungstagen zwischen Mai und September haben die Biologischen Stationen Oberberg und Rhein-Berg in enger Zusammenarbeit mit der Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW und in Kooperation mit dem Naturpark Bergisches Land sowie der Tourismusorganisation „Das Bergische“ die angehenden Natur- und Landschaftsführer qualifiziert. „Wir freuen uns, dass die Teilnehmenden ein umfangreiches Wissen über unsere bergische Kulturlandschaft erworben und dieses so erfolgreich am Prüfungstag präsentiert haben“, betonte Bernd Freymann, Geschäftsführer der Biologischen Stationen.