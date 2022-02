Braunkohleabbau im Erkelenzer Land : Der Naturpark fürchtet um Feuchtgebiete

Im Naturpark Maas-Schwalm-Nette, der sich auch auf das Wegberger Stadtgebiet erstreckt, gibt es viele Gewässer und Feuchtgebiete. Foto: bauch, jana (jaba)

Wegberg Was geschieht nach Ende der Braunkohle-Ära mit dem Grundwasser? In einer Resolution fordern Vertreter des Naturparks Maas-Schwalm-Nette die Landesregierung dazu auf, offen Fragen zu klären. Ökologische und wasserwirtschaftliche Schutzziele sehen sie ab 2030 in Gefahr.