Regionalgeschichte in Radevormwald : Initiative für die Heimatmuseen

Regionalgeschichte in Radevormwald

Der Eingangsbereich des Heimatmuseums in Radevormwald. Foto: Stefan Gilsbach

Oberberg Alle drei Jahre lobt das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz den Förderwettbewerb „Naturpark.Nordrhein-Westfalen“ aus. Für seinen Beitrag „Heimatmuseum 2.0“ stellt die Jury dem Naturpark Bergisches Land in diesem Rahmen eine Förderung in Aussicht.

(s-g) Die Heimatmuseen im Naturpark verteilen sich auf einer großen Fläche von über 2000 Quadratkilometern. Sie bieten nachhaltige Angebote zur Geschichte, Kultur, zur Naherholung und auch zum Naturtourismus. Gerade über die Vielfalt der Angebote dieser Museen werden die Besonderheiten des Bergischen Landes deutlich. Dennoch haben viele der oft ehrenamtlich getragenen Museen Probleme mit der Nachwuchsgewinnung, der Finanzierung, der Entwicklung ihrer Angebote und der Sichtbarkeit in der Region.

Mit dem Projekt „Heimatmuseen 2.0“ und einem Gesamtvolumen von 170.000 Euro möchte der Naturpark die Heimatmuseen genau in diesen Bereichen unterstützen, zu ihrer Entwicklung beitragen und das entstehende Netzwerk erweitern und begleiten. Nur so kann wertvolles Wissen über die Besonderheiten der Kultur und der Landschaft erhalten und weitergegeben werden.

Im Projektablauf sollen zunächst Heimatmuseen und -vereine identifiziert werden, um hieraus ein Netzwerk zu bilden. In einer anschließenden Bestandsaufnahme, also einem Museums-Check, werden die Schwerpunkte und Besonderheiten der beteiligten Heimatmuseen und ihre Strukturen herausgearbeitet und im Projekt berücksichtigt. Ein neu entwickelter „Museumskoffer“, der in Schulen und anderen Einrichtungen eingesetzt werden kann, soll das Angebot der Museen abrunden.