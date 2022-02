Ulrike Anna Bleiber ist Regionenschreiberin für das Bergische Land : Die Heimat aus einer anderen Perspektive sehen

Bergisches Land Im Rahmen von Residenzen erkunden und beschreiben zehn ausgewählte Autoren von März bis Juni zehn Kulturregionen Nordrhein-Westfalens. Regionenschreiberin für das Bergische Land ist Ulrike Anna Bleier.

Ins Bergische Land kommt Ulrike Anna Bleier. Sie lebt in Köln und in der Oberpfalz. Für ihre Arbeit wurde sie vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit einem Arbeitsstipendium der Kunststiftung NRW und einem Writer-in-Residence-Stipendium in Quebec, Kanada. Ihr Debütroman Schwimmerbecken stand 2017 auf der Hotlist der zehn besten Bücher aus unabhängigen Verlagen. Im Bergischen lädt Ulrike Anna Bleier dazu ein, mit ihr auf der historischen Straße der Arbeit zu wandern und von der eigenen Arbeit zu erzählen. Warum arbeiten wir, was wir arbeiten? Welche Bedeutung hat Arbeit für uns, welche Verbesserungen wünschen wir uns? Aus den Porträts und Interviews entsteht eine digitale Straße der Arbeit durch das Bergische Land.