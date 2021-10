Arbeiterwohlfahrt in Hückeswagen : Anbau für Kindergarten auf Dierl

Die Vorbereitungen für den Anbau an den Awo-Kindergarten an der Montanusstraße haben begonnen. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Für den 19. Oktober ist der erste Spatenstich, für August 2022 der Einzug vorgesehen. Geschaffen wird somit Platz für zwei weitere Gruppe und U2-Plätze.

Im August 2022 soll nicht nur die Löwen-Grundschule an ihrem neuen Standort im Brunsbachtal eröffnen, dann soll auch der Anbau des Margarete-Starrmann-Kindergartens der Arbeiterwohlfahrt (Awo) an der Montanusstraße seinen Betrieb aufnehmen. Zwei weitere Gruppen haben dort nach Auskunft von Eva Kring, Referentin für Öffentlichkeits- und Verbandsarbeit der Awo, Platz. Zudem werden weitere U2-Plätze in Hückeswagen geschaffen. Damit erhöht sich die Zahl der Kindergartenplätze in der Schloss-Stadt weiter, nachdem vor einem Jahr der Waldorfkindergarten „Zwergenbande“ mit zwei Gruppen an der Ewald-Gnau-Straße geöffnet hatte.

Mit den ersten Vorbereitungen für den Anbau an der Montanusstraße, in Höhe der Einmündung Fürstenbergstraße ist bereits begonnen worden. Etliche Kubikmeter Erde wurden bewegt, und der Baukran wurde aufgestellt. In der kommenden Woche geht es dann auch offiziell los, ist doch für Dienstag, 19. Oktober, der symbolische erste Spatenstich für den Anbau vorgesehen.