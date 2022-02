Auswirkungen des Tagebaus : Wasserwirtschaft soll im Ganzen gesteuert werden

Grenzland Weitere Unterstützung für eine Resolution, die vor Risiken eines vorgezogenen Tagebau-Ausstiegs aus dem Braunkohletagebau warnt, ist jetzt von der Verbandsversammlung des Naturparks Schwalm-Nette gekommen.

Bereits die Stadt Nettetal sowie die Gemeinden Schwalmtal und Niederkrüchten haben in ihren jeweiligen Räten einen Forderungskatalog verabschiedet, der vor Problemen für die Feuchtgebiete an Schwalm und Nette sowie für die Trinkwasserversorgung warnt. Die Sorge: Wenn der Tagebau im Rheinischen Revier, wie von der Landesregierung geplant, vorzeitig aufgegeben wird, fehlt das Sümpfungswasser. Es soll durch Wasser aus dem Rhein ersetzt werden; dafür muss der Bergbautreibende RWE eine Transportleitung bauen.

Die Resolution soll im ersten Quartal an den NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) und die Fraktionsvorsitzenden im Landtag gehen. Impulsgeber waren dafür unter anderem Christdemokraten in den politischen Gremien; auch die Bündnisgrünen auf Kreisebene signalisierten ebenso Unterstützung wie Landrat Andreas Coenen (CDU).

Zudem heißt es in dem Forderungskatalog: „Der Naturpark Schwalm-Nette geht davon aus, dass der Braunkohlenplan die Zielsetzungen so formuliert, dass dem hohen Schutzstatus der Feuchtgebiete im Nordrevier Priorität eingeräumt wird und Schäden vermieden werden.“ Sollte es durch verringerte Einleitmengen, Aussetzen von Ersatzwasserlieferungen oder veränderten Wasserqualitäten dennoch zu Zielverletzungen und damit zu Schäden im Naturpark kommen, so seien diese geeignet auszugleichen; dies müsse geregelt werden. Zur Sicherung der Folgekosten fordert der Naturpark Schwalm-Nette finanzielle Mittel zu sichern, etwa in Form einer Stiftung nach dem Vorbild des Vorgehens bei der Ruhrkohle AG Stiftung.