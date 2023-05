Fotoausstellung im Kultur-Haus Zach „Hückeswagener Köpfe“ als Fotos in Schwarz-Weiß

Bei der neuen Foto-Ausstellung des Fotografen geht es um Hückeswagener Persönlichkeiten, die auf den zahlreichen Fotos – zum Teil in größeren Formaten – zu sehen sein werden. „Alle diese Personen haben sich in der Stadt durch ihr Wirken hervorgetan oder sich für ihre Stadt eingesetzt“, versichert Schmitz. Sie hätten beispielsweise eine maßgebliche Rolle im Ehrenamt oder in der Politik übernommen oder sich privat engagiert. Manche von ihnen standen dabei im besonderen Rampenlicht, andere wiederum haben im Stillen agiert. „Aber alle leisteten oder leisten noch immer einen wichtigen Beitrag für uns alle und unsere Stadt.“