Hückeswagener sang im Musicel „Bethlehem“ mit Mit Ehrfurcht und Freude im 3000-Köpfe-Chor

Und was macht die Ehrfurcht? Die äußert sich in einer zentimeterdicken „Pelle“, wie Komponist Dieter Falk es schon bei der ersten großen Gesamtprobe in der Essener Grugahalle ausgedrückt hat. Die Songs – 21 inklusive Zugabe-Medley, aufgeteilt in zwei Akte – fließen aus dem riesigen Ensemble heraus, die intensive Vorbereitung aller Beteiligten scheint aufzugehen. Immer wieder sind es lange gehaltene Schlusstöne des Chors, nach denen das Publikum in begeisterten Applaus ausbricht. Und auch wenn man aus dem Chor heraus das Bühnenbild, die Handlung und die Lichtshow nur von hinten sehen kann, wirkt es doch so, als würde die Show dem Publikum mehr als gefallen. Tatsächlich: Am Ende, nach zwei Stunden und dem „Finale“, gibt es stehende Ovationen. Und für jemanden, der sonst selbst im Publikum sitzt – und dann vielleicht auch einmal aufsteht –, ist es ein Moment, in dem „Pelle“ sich mit Ehrfurcht zu großer Freude vermischt. Danach ist Pause, die zweite Aufführung findet um 19 Uhr statt. Was tun bis dahin? Der PSD Dome liegt hierfür ungünstig in einem Gewerbegebiet. Ein Restaurant ist sofort voll belegt. In der, ebenfalls vollen, Tankstelle daneben gibt es Kaffee und Apfelberliner. Ein älterer Herr sitzt dort auch. „Ich reise quer durch Deutschland und Österreich zu Musicals“, erzählt der Bonner, der die Abendvorstellung besucht. Als Erstes habe er „Das Phantom der Oper‘ mit Peter Hoffmann gesehen – „seitdem bin ich angefixt. Immer mit dabei: sein kleiner Block, in dem er sich Notizen zum Musical macht und am Ende Schulnoten vergibt. Leider sind später zu viele Menschen unterwegs, um sich wiederzusehen und herauszufinden, welche Note er „Bethlehem“ gegeben hat.