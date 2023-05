Hückeswagener Kultveranstaltung Leckeres aus der Pfalz und von der Mosel beim 16. Weinfest vorm Schloss

An den drei Tagen präsentieren sich drei Winzer aus der Pfalz und einer von der Mosel mit ihren Produkte. Zudem werden auch andere Getränke sowie Flammkuchen und Käse angeboten. Zudem wird es an allen drei Tagen auch Livemusik geben. Den musikalischen Part am Eröffnungstag gestaltet die Band „Anduril“, die fünf Musiker und die Sängerin aus Lindlar spielen schottisch-irischen Folkrock Das Duo Gentile mit Vater und Tochter unterhält am Samstag ab 20 Uhr die Gäste auf dem Schlosshof mit kraftvollem und ausdrucksstarkem Gesang. So ist Louis Gentile ausgebildeter Bariton, der ins Tenorfach wechselte und war ein Freund des italienischen Opernsängers Luciano Pavarotti (1935-2007). Schließlich sorgt am Sonntagnachmittag, ab 16 Uhr, eine Besetzung des Musikvereins Dohrgaul für volkstümliche Stimmung vor dem Schloss, das von Lothar Vandenherz dirigiert wird.