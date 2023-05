Hückeswagen Feuerwehreinsatz wegen brennender Mülltonne und abgebrochenem Ast

Während der große Einsatz am Freitag lediglich eine Übung war, musste die Feuerwehr über das Pfingstwochenende zu zwei realen Einsätzen an die Weierbachstraße und nach Niederhagelsiepen an der Stadtgrenze zu Radevormwald ausrücken. In der Nacht zu Sonntag wurde der Löschzug Stadt um 3.19 Uhr alarmiert, weil hinter einem Mehrfamilienwohnhaus in der Altstadt eine Mülltonne in Flammenstand. „Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Hausbewohner das Feuer mittels Pulverlöscher bereits weitestgehend gelöscht“, berichtete Feuerwehr-Sprecher Morton Gerhardus am Dienstag. Der Mann zog sich dabei jedoch Brandverletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr löschte noch ein wenig nach und überprüfte den Bereich mit der Wärmebildkamera, bevor sie die Einsatzstelle an die Polizei übergab. Nach knapp einer Stunde war der Einsatz beendet.