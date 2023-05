Probe-Alarm an ehemaliger KGS Feuerwehr Hückeswagen übt schwierigen ABC-Einsatz

Große Aufregung herrscht in der Stadt, als um 19.30 Uhr der komplette Löschzug Stadt an die ehemalige KGS an der Kölner Straße ausrückt. Doch schnell ist klar, dass es sich nur um eine Übung handelt. Aber die hat es in sich, sieht doch das „Drehbuch“ ein erschreckendes Szenario mit reichlich junger Verletzten vor, wie die Feuerwehr am Dienstag in einer Pressemitteilung veröffentlicht: In dem Gebäude hat es nach einem missglückten Videodreh eine Explosion gegeben, bei der gefährliche Chemikalien freigesetzt wurden.