Hückeswagen Erste Ergebnisse des Arbeitskreises für das neue Hallenbad

Die Verwaltung hat sich die Bäder in Werdohl (fertiggestellt 2020) und Leichlingen (2022) angeschaut, die von der Dimension her in etwa die Größe des künftigen Bads im Brunsbachtal haben dürften. Dort wurde in der Vorbereitung mit der Dortmunder Niederlassung des in Bielefeld beheimateten Ingenieurbüros Constrata zusammengearbeitet, das später auch die Projektsteuerung für die Neubauten übernommen hatte. „Die Erfahrungen mit dem Büro waren gut“, heißt es in den Ausschussunterlagen. Der Arbeitskreis habe daher die Verwaltung beauftragt, ein Angebot von Constrata zu seiner Begleitung bei der Festlegung des Ausstattungsbedarfs einzuholen.