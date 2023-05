Interkommunales Klimawandelanpassungskonzept Kreis und Kommunen gehen Klimawandel an

Auch die beiden Büros B.A.U.M Consult GmbH und GreenAdapt – Gesellschaft für Klimaanpassung mbH machten in ihren Vorträgen deutlich, dass in allen möglichen Szenarien, die etwa vom Max-Planck-Institut berechnet wurden, Veränderungen auf Oberberg in unterschiedlich starker Ausprägung zukommen würden. So etwa, dass die Durchschnittstemperaturen in allen Jahreszeiten stetig zunehmen würden, weniger Frosttage und weniger Schnee- und Kälteereignisse auftreten würden, der Jahresniederschlag abnehme und eine insgesamt größere Zahl von Extremwetterereignissen wahrscheinlich werde. Dazu kämen lange Hitze-, Trockenheits- und Dürreperioden.