Rosenmontagszüge in Myhl und Hilfarth : Greta und die Rursurfer begeistern die Jecken

Die Myhler Sankhasen vermeldeten Rekord-Teilnehmerzahlen bei ihrem Rosenmontagszug, in Hilfarth rollte ein fahrbares Atomkraftwerk über die Rurbrücke.

Vielfalt Die „Krasse Herde“ aus Kleingladbach traf mit ihrem „Hogwarts-Express“ und Zauberschüler Harry Potter in mehrfacher Ausführung an der Rurbrücke ein. Unter dem Motto „Rockabilly“ zeigten sich die „Südend-Fründe“ aus Brachelen in rot-weißen Collegejacken. Der „Pegelclub“ aus Klinkum mit Football-Spielern und Cheerleadern war ebenfalls dabei.

Was in Myhl ging, war an der Rur nicht erlaubt. Nachdem die Züge in Ratheim und Wassenberg am Vortag ausgefallen waren, gingen bei Trötemänn-Zugleiter Murphy Lingen viele Teilnahme-Bitten für Hilfarth ein, die nicht berücksichtigt werden konnten. „Die Stadt hat uns keine Erlaubnis gegeben, den Zug so stark zu vergrößern“, berichtete der Organisator. In blauer Fußballer-Montur, aber mit grauen Haaren und Rollatoren waren die Hobbysportler des TuS Jahn mit von der Partie. Sie machten auf die bevorstehenden Jubiläums-Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Traditionsvereins aus dem Korbmacherdorf aufmerksam, gaben sich dabei wohl als Gründungsmitglieder aus.