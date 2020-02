Tulpensonntagszüge in Ratheim und Wassenberg fallen aus : So erleben die Jecken die Zugabsagen

Ratheim/Wassenberg Die Tulpensonntagszüge in Ratheim und Wassenberg sind wegen des stürmischen Wetters ausgefallen. Viele Narren sind enttäuscht.

Absagen Wegen des stürmischen Wetters wurden die Tulpensonntagszüge in Wassenberg, Ratheim, Brachelen und Rath-Anhoven abgesagt. Der Zug in Brachelen wird am Rosenmontag um 12.11 Uhr nachgeholt.

Starke Böen mit bis zu 100 Stundenkilometern waren vorausgesagt worden. Gefeiert wurde trotzdem. Bei freiem Eintritt lud die RKG All onger eene Hoot in ihr großes Partyzelt an der Mühlenstraße ein, wo ein DJ für etwas Stimmung sorgte. Ob der ausgefallene Zug nachgeholt wird, entscheidet der Vorstand auf seiner nächsten Sitzung. Besonders ärgerlich: Das Wurfmaterial ist zum Teil nicht lange haltbar. „Unser Prinzenpaar wollte Gebäck verteilen“, so die Sitzungspräsidentin. „Wir werden überlegen, ob wir das nun an die Tafel oder eine andere Einrichtung spenden.“