Einsätze in Wegberg, Hückelhoven und Wassenberg : Im Sturm „Victoria“ kippten Bäume auf Straßen und ein Auto

In diesem Fahrzeug saß zum Glück niemand. Foto: Feuerwehr Hückelhoven

Erkelenzer Land Auf „Sabine“ folgte Sturmtief „Victoria“ und sorgte am Sonntag wieder für Arbeit bei den Feuerwehren. Von sechs Einsätzen in Wegberg berichtet Feuerwehr-Sprecherin Lena Graab. Der erste Alarm kam um 9.13 Uhr aus Klinkum: Hier beseitigte die Feuerwehr einen Ast, der lose in einem Baum hing.

Von Gabi Laue

In Dalheim drohte gegen 10.45 Uhr ein Baum auf die Fahrbahn zu stürzen. Beim Eintreffen der Wehr zeigte sich, dass er in ein privates Waldstück hineinragte, so sperrten die Einsatzkräfte den Gefahrenbereich weiträumig ab und benachrichtigten das Ordnungsamt. Der Baum muss gefällt werden. In Wegberg beseitigte die Feuerwehr die Krone eines Baumes, der auf ein Wohnhaus zu stürzen drohte, in Arsbeck wurde um 17.20 Uhr eine lose Kaminabdeckung geborgen. Bäume auf der Straße sägte die Wehr in Merbeck (17.53 Uhr) und Balkhoven (18.01 Uhr) .

Alarm in Hückelhoven um 19.11 Uhr: Auf einem Stellplatz am Lippeweg war ein Baum auf ein geparktes Auto gestürzt. Zum Glück wurde niemand verletzt. Die Einsatzkräfte setzten eine Motorkettensäge ein und beseitigten den Baum vom Pkw. Zusätzlich wurde der Gefahrenbereich sowie ein angrenzender Gehweg mit Flatterband abgesperrt, da weitere Bäume instabil waren.