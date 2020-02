Ereignis in Hückelhoven : Haldenzauber geht in die dritte Runde

Hückelhoven Der Lichterpark auf der Millicher Halde wird am Jahresende eine Neuauflage erleben. Das zweite Event mit dem „magischen Wald der Rura“ zog rund 50.000 Besucher an, die teils eine lange Anreise nach Hückelhoven hatten.

Zum zweiten Mal öffnete Ende November der Haldenzauber in Hückelhoven seine Pforten für Groß und Klein, und diemal kamen zehn Prozent mehr Besucher als bei der Premiere – 50.000 hat das Stadtmarketing gezählt. Allein 4600 waren es am 30. Dezember.

Wie schon 2018 veranstaltete der Weltmarktführer für festlich dekorative Beleuchtungskonzepte, MK Illumination aus Innsbruck, in Kooperation mit dem Stadtmarketing Hückelhoven ein Erlebnis der besonderen Art. Das Areal der Millicher Halde wurde bis Anfang Januar wieder eindrucksvoll erleuchtet. Eine Besuchersteigerung von über zehn Prozent stellt die Veranstalter sehr zufrieden. „Mittlerweile hat sich der Haldenzauber in der gesamten Region, am Niederrhein und in den Niederlanden und Belgien positioniert. Davon profitieren nicht nur die Veranstalter des Lichtparks, sondern auch die Gastronomie und der Einzelhandel in Hückelhoven“, freut sich Karl-Heinz König, Leiter Business Development Deutschland MK Illumination, über die Effekte rund um den Haldenzauber.