"Unser Treff" in Hückelhoven : Kinder hatten Spaß am Verkleiden

Hückelhoven Das närrische Brauchtum lag nahe, als es im KAI Hückelhoven zum ersten Mal in diesem Jahr hieß „Unser Treff – WIR sind bunt!“.

Unter dem Motto „Karneval“ wurde in der Zeit von 17 bis 19 Uhr gemeinsam gefeiert, gelacht, getanzt und viel erzählt. „Zahlreiche Frauen haben mit ihren Kindern das Angebot wahrgenommen“, berichtete Romulus Timar vom Stadtmarketing. Wie immer brachten viele etwas zu essen mit, und so wurde ein großes internationales Buffet, bei dem natürlich auch „Berliner“ und Mutzen nicht fehlen durften, auf die Tische gestellt. Den meisten Spaß hatten allerdings die Kinder beim Verkleiden und Schminken, und so war bei diesem „Treff“ der Name Programm: „WIR sind bunt!