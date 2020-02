Ausstellung in Ratheim : Preise überließ der Fotoclub den Gästen

Reges Interesse herrschte an der Ausstellung des Deutschen Verbands für Fotografie im Alten Rathaus in Ratheim. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Ratheim Rheinische Landesmeisterschaft der Fotoclubs im Alten Rathaus Ratheim. Zum zehnten Mal war der Fotoclub Hückelhoven Ausrichter.

Gastgeber Heinz Beckers als Vorsitzender des Fotoclubs begrüßte zur Ausstellungseröffnung am Freitagabend im Alten Rathaus am Ratheimer Markt gut 80 Mitglieder des Rheinischen Verbands sowie Freunde und Gäste des Vereins. Wenn auch kein „offizieller“ Vertreter der Stadt Hückelhoven anwesend war, vergaß der Club-Vorsitzende nicht den Dank an die Kommune für die Bereitstellung der Räume für die regelmäßigen Treffs und die Ausstellungen der Gemeinschaft, die ihr 37-jähriges Bestehen feiern kann. Eine Zeit des Umbruchs auch in der Fotografie vom Rollfilm oder Platte zum Digitalen. Heinz Beckers dankte auch dem Landesvorsitzenden Wolfgang Craen für unermüdlichen Einsatz für die Kunstform Fotografie, den er bereits in 34 Jahren ihrer Bekanntschaft leiste; als materieller Dank erhielt der langjährige Vorsitzende keine Medaille oder Urkunde, sondern ein paar Fotos der Rheinischen Fotomeisterschaft von 1987, auf denen er selbst zu sehen ist.