Tag der offenen Tür : Hückelhovener Schulen werben um Viertklässler – digital und analog

Hückelhoven Das Hückelhovener Gymnasium führt den Tag der offenen Tür in Präsenz vor Ort durch, die Gesamtschule entscheidet sich angesichts der Corona-Zahlen für einen virtuellen Rundgang.

Am Gymnasium Hückelhoven ist es am ersten Adventswochenende so weit. Am Freitag, den 26. November, um 16 Uhr sowie am Samstag, den 27. November, um 10 Uhr beginnen mit der Begrüßung durch Schulleiter Arnold Krekelberg die beiden Tage der offenen Tür am Gymnasium Hückelhoven in der Aula der Stadt am Hartlepooler Platz. Unter dem Motto „Lernen in Vielfalt“ wollen die Verantwortlichen der Schule den Eltern und ihren Kindern neben den Informationen und der Beratung auch umfangreiche Einblicke in das unterrichtliche und außerunterrichtliche Angebot der Schule ermöglichen. Die Viertklässler haben die Gelegenheit, die einzelnen Fächer, den Förderbereich, die Arbeitsgemeinschaften und die Gebäude des Gymnasiums in einer Aktionenrallye kennenzulernen. Für die Eltern besteht die Möglichkeit, sich in Gesprächen mit der Schulleitung und den Lehrkräften über die pädagogischen Schwerpunkte des Gymnasiums zu informieren.