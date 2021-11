Betreuungsprogramm außerhalb der Kernzeiten : Pflegezentrum in Baal ausgezeichnet

Hückelhoven Für das Konzept einer bewohnerorientierten Betreuung außerhalb der Kernzeiten erhielt das Pflegezentrum Lebensfreude Baaler Höhe einen mit 3000 Euro dotierten Preis.

Das Thema der Pflege und das der bestmöglichen Betreuung der Patienten ist eines, das in diesen Zeiten besonders Gewicht hat, beziehungsweise immer wichtiger wird. Das Betreuungsteam des Pflegezentrums Lebensfreude Baaler Höhe nahm die Ausschreibung des Aktivieren-Preises zum Anlass, Licht in die Abendstunden zu bringen und Mitarbeitende unterschiedlicher Fachbereiche zusammenzuführen. Für das erarbeitete Konzept wurde die Einrichtung nun ausgezeichnet.

An vier Abenden pro Woche wird im Pflegezentrum gemeinsam mit den Bewohnern gekocht, eine Kneipe besucht, getanzt oder zum Kino geladen. Um dies personell zu stemmen, wurde ein Wechselsystem geschaffen, das den besonderen Einsatz durch einen zusätzlichen freien Tag belohnt. Auch diene ein Bewertungs- und Feedbackbogen für Angehörige und Betreute nach jedem Angebot dazu, um noch besser auf die Wünsche der Bewohnerschaft einzugehen. Mit Erfolg, wie Geschäftsführer Christoph Koelsch voller Überzeugung sagt: „Innerhalb kürzester Zeit haben mehr als die Hälfte der Bewohner an den neuen Angeboten teilgenommen. Bewohner und Angehörige sind deutlich zufriedener.“

Die Mitarbeitenden und Verantwortlichen des Pflegezentrums nahmen den Preis im Oktober in der Pflegeeinrichtung im Beisein zahlreicher Kollegen und Bewohner entgegen. Aktivieren-Chefredakteurin Miriam von Bardeleben und Redakteurin und Juryvorsitzende Thordis Gooßes gratulierten. Die Verantwortlichen der Baaler Pflegeeinrichtung erhielten neben der Urkunde, Blumen und einem Infopaket auch ein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro.

Der Aktivieren-Preis 2021, initiiert von der Zeitschrift Aktivieren, stand unter dem Motto „Nine to Five ist nicht genug“. Nachdem der Preis im Vorjahr aufgrund der Pandemie ausgesetzt wurde, waren Betreuungsteams aufgerufen, sich mit Konzepten für mehr Lebensqualität an den Abenden und am Wochenende zu bewerben. Das Magazin für soziale Betreuung werde in mehr als 3000 Altenpflegeeinrichtungen regelmäßig gelesen, betonen die Verantwortlichen. Es biete Fachwissen und Hintergründe für den Betreuungsalltag. Auch Online ist das Magazin aufgestellt – mit einer Ideendatenbank auf dem Portal Aktivieren-Plus. Das Magazin erscheint im Verlag Vincentz Network. Dessen Portfolio beinhaltet neben Fachzeitschriften, Fachbüchern und Online-Portalen auch Europas größte Fachmesse für die Altenpflege.