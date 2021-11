Sterntaler in Hückelhoven : Sterntaler-Aktion in Hückelhoven in vollem Gange

So sehen die Sterntaler in diesem Jahr aus. Es warten attraktive Gewinne auf die Kunden. Foto: Ralf Sester

Hückelhoven Seit dem 7. November sind in Hückelhoven wieder die beliebten Sterntaler erhältlich. Bei der mehr als 40 Jahre alten Weihnachtstradition gibt es auch in diesem Jahr zahlreiche Preise zu gewinnen.

Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe, sondern auch ein Fest der Bräuche und Traditionen. Die können von Land zu Land, von Region zu Region, aber auch von Familie zu Familie unterschiedlich sein. Bei den Einen ist es der gemeinsame Gang in die Kirche, bevor es die Bescherung gibt, Bei Anderen ist es ein bestimmtes Essen, das ohne Wenn und Aber mit diesem Fest in Verbindung steht. Wieder Andere können das Fest nicht einläuten, ohne einen bestimmten geguckt zu haben.

Auch in Hückelhoven werden Traditionen groß geschrieben. Etwa bei der Werbegemeinschaft. Denn in der Vorweihnachtszeit verteilt die Werbegemeinschaft Hückelhoven die beliebten Sterntaler an ihre Kunden. Seit dem 7. November sind diese in diesem Jahr bei den Mitgliedern in der Hückelhovener City erhältlich. Die seit 1979 in Hückelhoven gepflegte Tradition gehört für die Händler und die Bürger der Stadt zum Fest der Feste dazu wie der Christbaum.

Wie in jedem Jahr halten die Hückelhovener Einzelhändler die Sterntaler kostenlos für ihre Kunden bereit. „Auch der weiteste Weg lohnt sich bei einer Gewinnsumme von über 5000 Euro“, sagt die Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Monika Schmitz-Schibbe. Geschäftsführer Ralf Sester ergänzt: „Schon lange bevor es losgeht, kommen die Kunden und Fragen nach den Sterntalern.“ Jede Menge Gutscheine und Sachpreise, darunter ein Reisegutschein über 500 Euro, werden verlost. In der Vergangenheit, erinnert sich Sester, waren es überwiegend Sachpreise. Bei seinem Elektrofachgeschäft EP Lennartz war es lange ganz klassisch ein Staubsauger. „Inzwischen sind es aber mehr und mehr Gutscheine, die die Kunden gewinnen können“, sagt Sester. Das sei bei den Kunden in der Regel unkomplizierter und beliebter.

Wer am Ende welchen Preis sein Eigen nennen darf, entscheidet sich am zweiten Adventswochenende. Die Ziehung findet am 5. Dezember um 17.30 Uhr anlässlich des Weihnachtsmarktes statt. Die Übergabe der Preise soll dann wie in jedem Jahr zeitnah noch vor den Feiertagen erfolgen, damit die Kunden noch Zeit genug haben, ihre gewonnenen Gutscheine für das anstehende Weihnachtsfest zu nutzen.

Der traditionelle Kaufsonntag am zweiten Adventssonntag, 5. Dezember, findet von 13 bis 18 Uhr statt. Die Händler haben sich dafür eine große Anzahl von Aktionen vor und in den Geschäften einfallen lassen. Und sie hoffen, dass sich die traditionsreiche Aktion trotz der steigenden Corona-Zahlen für sie lohnen wird.

