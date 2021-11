Kinderbetreuung in Hückelhoven : Endlich Platz für den offenen Ganztag

Kinderbetreuung in Hückelhoven

Hückelhoven An der Peter-Jordan-Schule wurde der Bau der Offenen Ganztagsschule eingeweiht. Die Nachfrage für die zusätzliche Räumlichkeiten war groß.

Tagesbetreuung an den Schulen wird für viele Eltern immer wichtiger, besonders für die berufstätigen. Daher ist es kein Wunder, dass die Städte dem Rechnung tragen und in diesem Bereich aufrüsten.

In Hückelhoven ist nun der Erweiterungsbau der Offenen Ganztagsschule (OGS) an der Peter-Jordan-Schule fertiggestellt worden. Bürgermeister Bernd Jansen (CDU) weihte den Anbau zusammen mit der Architektur Galerie Greven und der Schulleitung ein. Die Peter-Jordan-Schule ist Teil des Hückelhovener Schulzentrums in der Schlee, welches neben der Förderschule auch eine Hauptschule umfasst. Als Förderschule verfolgt sie das viel diskutierte Prinzip der Inklusion als großes Leitziel und fokussiert dabei die Förderschwerpunkten Lernen, emotionale und soziale Entwicklung und Sprache.