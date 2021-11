Start am Mittwoch : Kreis Heinsberg setzt fünf Impfstationen ein

Im Kreis Heinsberg soll es mit den Auffrischungsimpfungen nun schnell gehen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenzer Land Um die Hausärzte bei den Impfungen zu unterstützen, setzt der Kreis auf Impfstationen, in denen jeweils an einem Wochentag gegen das Coronavirus geimpft wird. Los geht es in Hückelhoven.

(cpas) Der Kreis Heinsberg plant für die anstehenden Corona-Auffrischungsimpfungen mit Impfstationen in Erkelenz, Hückelhoven, Heinsberg, Geilenkirchen und Gangelt. Am Mittwoch, 17. November, startet das Angebot in Hückelhoven bereits, im Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes auf der Parkhofstraße sind ab dann Boosterimpfungen genauso möglich wie Erst- oder Zweitimpfungen. In den kommenden Wochen soll dort immer mittwochs von 11 bis 18.30 Uhr geimpft werden. Wo genau und ab wann in den anderen vier Kommunen geimpft wird, will die Kreisverwaltung in den kommenden Tagen noch mitteilen.

Hintergrund sind die massiv steigenden Corona-Zahlen aus den vergangenen Tagen. Während im Kreis Heinsberg knapp 75 Prozent der Menschen ab zwölf Jahren geimpft sind, gibt es weiterhin viele Ungeimpfte oder Menschen, bei denen der Impfschutz langsam nachlässt. Das alte Impfzentrum des Kreises im Erkelenzer Gewerbepark Gipco hatte im September seinen Betrieb eingestellt und ist kürzlich abgebaut worden. Ein neues Impfzentrum ist nicht geplant, stattdessen sollen die Hausärzte durch die Impfstationen vor Ort entlastet werden. Die Kreisverwaltung bittet die interessierten Bürger, über die Plattform Doctolib einen Impftermin zu vereinbaren.