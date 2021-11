Einsatz in Hückelhoven : Polizei sucht Zeugen nach illegaler Öl-Entsorgung

Einsatz in Hückelhoven

Hückelhoven/Gangelt Gleich zwei potenziell für die Umwelt gefährliche Vergehen hat die Polizei im Kreis Heinsberg vor einigen Wochen festgestellt, wie die Behörde erst jetzt mitteilte.

(cpas) In Ratheim an der L 277 wurden bereits am Donnerstag, 21. Oktober, drei Heizöltanks auf einem Feld aufgefunden. Diese waren offensichtlich zuvor von unbekannten Personen dort entsorgt worden. Eine große Beeinträchtigung für die Natur entstand glücklicherweise nicht, weil das enthaltene Heizöl nicht austrat. Der Hückelhovener Bauhof entsorgte die Tanks schließlich fachgerecht.