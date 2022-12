Hückelhoven für Kinder Initiative hilft auf vielfache Weise

Im Klartext: Anträge für bedürftige Kinder unter 18 Jahren können Institutionen wie Vereine, Verbände, Jugendeinrichtungen, Kindertageseinrichtungen, Schulen und Kirchengemeinden stellen. „Dort weiß man in der Regel sehr genau, wo die finanziellen Hilfen benötigt werden“, sagt Christiane Müller. Sie möchte dafür sorgen, dass sich „Hückelhoven für Kinder“ in den Köpfen der Menschen in der Regio festigt, denn: In Zeiten wie diesen werden Hilfen wie diese so stark wie nie nachgefragt. Daher sei es wichtig, ein Angebot vorhalten zu können, das sich niedrigschwellig darstellt. Dennoch weiß Jugendamtsmitarbeiterin Heike Uphues: „Die Hemmschwelle bei den Menschen, die die Hilfab tatsächlich benötigen, ist sehr groß.“ Umso wichtiger sei es, das bestehende Netzwerk bekannt zu halten.