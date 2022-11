Gestiegene Kosten Stadt hilft der Tafel Mettmann mit 5000 Euro

„Im August haben wir 880 Kunden bei der Mettmanner Tafel gezählt“, sagt Fleter. Das sind so viele wie nie zuvor. Von den 880 Kunden sind 380 Kinder. „Weitere 348 unserer Kunden sind seit Februar als Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nach Mettmann gekommen, unter ihnen sind 148 Kinder“, sagt Gisela Fleter. Anders als andere Tafeln in Deutschland hat die Mettmanner Ausgabe noch keinen Aufnahmestopp verhängen müssen. „Wir versuchen, das, was wir bekommen, möglichst gerecht auf unsere Kunden zu verteilen“, sagt Fleter. So gebe es Mengenbeschränkungen. Und manchmal finden die letzten Personen in der Warteschlange kein frisches Ost und Gemüse mehr vor.