Stadt veröffentlicht Bilderbuch Das große Wimmeln in Hückelhoven

Seit dem Start des Weihnachtsmarktes in Hückelhoven am vergangenen Samstag ist das Buch zunächst ausschließlich in der Bude der Werbegemeinschaft (direkt neben dem Imbisswagen) zum Preis von 15 Euro erhältlich. Die Öffnungszeiten der Bude und des gesamten Weihnachtsmarktes sind wie folgt: unter der Woche von 16 bis 21 Uhr, Samstag von 13 bis 21 Uhr und am finalen Sonntag von 13 bis 20 Uhr. Ab kommender Woche Montag, wenn der Weihnachtsmarkt am Rathaus schon wieder vorbei ist, ist das Buch ausschließlich im Stadtbüro im Rathaus zu bekommen.