Besonders Schulprojekt Schüler sammeln Spenden für Guatemala

Auf dem Schulhof des Mataré-Gymnasiums herrscht ein reges Treiben. Schüler aller Altersgruppen laufen durcheinander. Eltern stehen in Grüppchen zusammen, unterhalten sich oder schauen sich an den vielen kleinen Ständen das an, was ihre Kinder für den Adventsbasar gebastelt haben. Mit weihnachtlicher Musik im Hintergrund präsentieren die Schüler stolz Magnete, Karten, Engel in unterschiedlichen Größen und Materialien, Adventskalender „to go“ oder auch Vogelfutteranhänger. Einige Schüler beweisen großen Geschäftseifer und sprechen die Besucher schon am Eingang zum Schulhof an. „Möchten Sie vielleicht schöne Kerzen kaufen?“