Kreis Heinsberg Neuer Heimatkalender ab sofort erhältlich

Inhaltlich können sich die Freunde des Heimatkalenders 2023 des Kreises Heinsberg auf eine gewohnt abwechslungsreiche Zusammenstellung an Themen freuen. Beiträge zu Archäologie und Naturkunde, zeitgeschichtlicher Dokumentation und regionaler Geschichte sind einzelne Puzzlestücke, die zusammen den einen oder anderen – auch neuen – Blick auf die Gegenwart und Vergangenheit erlauben, durchaus mit einem optimistischen Blick nach vorne In der aktuellen Ausgabe finden sich unter anderem Kindheitserinnerungen an die Evakuierung, die Geschichte des Kobbendahler Hofs sowie Beiträge über Kräutergärten im Kreis Heinsberg und über die Flüchtlingswelle und Wohnungsnot im Erkelenzer Land nach dem Zweiten Weltkrieg. Heimatliche Mundart-Beiträge runden das Angebot in bewährter Weise ab.