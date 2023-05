Autokorso in der Innenstadt 300 Hückelhovener feiern Wahlsieg von Erdogan

Knapp 300 Menschen haben am Sonntagabend in Hückelhoven den Wahlsieg des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit einem Autokorso gefeiert. Wie die Polizei mitteilte, waren etwa 130 Fahrzeuge beteiligt. Polizeikräfte lotsten die Menge auf einen Parkplatz am Landabsatz, um die Straßen freizuhalten.