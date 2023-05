Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Elektrogeräte aus Geschäftskomplex in Wassenberg gestohlen

Einbruch in Geschäftskomplex Zwischen Mittwochabend, 24. Mai, 21 Uhr, und Donnerstagmorgen, 25. Mai, 8.50 Uhr, sind Einbrecher in Wassenberg gewaltsam in einen Geschäftskomplex eingebrochen. Der aus mehreren Ladenlokalen bestehende Komplex befindet sich an der Erkelenzer Straße . Nach ersten Erkenntnissen der ermittelnden Beamten gelangten die Einbrecher in ein Sonnenstudio sowie in ein Elektrowarengeschäft. Die unbekannten Täter erbeuteten diverse Elektrogeräte. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 02452 9200 zu melden.