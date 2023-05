Generationswechsel in Hückelhoven Traditionsgeschäft in neuer Hand

Es wird sich nicht viel verändern, wenn Marco Jepkens am 1. Juni zum ersten Mal die Eingangstür zum Ladengeschäft aufschließt. Der Mönchengladbacher Informationselektronikermeister übernimmt EP Lennartz. Auch den Firmennamen des alteingesessenen Unternehmens in der Parkhofstraße wird er beibehalten. Für den bisherigen Inhaber des bekannten Elektronikfachgeschäfts, Ur-Urenkel des Firmengründers, beginnt dann ein neues Kapitel. Ralf Sester (64) wird sich zwar in den Ruhestand zurückziehen, aber in den kommenden sechs Monaten als externer Berater da sein, wenn der neue Chef seinen Rat wünscht.