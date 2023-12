Statistik für 2022 Wer ins Erkelenzer Land pendelt

Die Mieten in großen Städte wie Hamburg, Frankfurt oder München sind teuer. Wer dort arbeitet, jedoch wenig Wert auf das Großstadtleben legt, lässt sich daher vermutlich im Einzugsgebiet nieder. Wenig verwunderlich ist demnach, dass Köln und Düsseldorf Spitzenreiter in Sachen Einpendlerquote in Nordrhein-Westfalen sind. Im Kreis Heinsberg hingegen sieht das Ganze anders aus. Das Statistische Landesamt IT NRW gibt mit seinem Pendleratlas Aufschluss über das Pendelverhalten der berufstätigen Bevölkerung. Die genauen Zahlen aus 2022 im Überblick.