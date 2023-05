EUTB für den Kreis Heinsberg informiert Teilhabeberatung nun auch online möglich

Die EUTB, die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung, für den Kreis Heinsberg bietet nun auch eine Online-Beratung an. Interessierte Menschen, die Rat suchen, können einen Online-Termin vereinbaren und werden in einem Videogespräch beraten. Dieses Gespräch unterliegt den selben Datenschutzbestimmungen wie ein Gespräch in Präsenz und ist ebenso vertraulich und unabhängig. Die Menschen können nun wählen, ob sie persönlich in Hückelhoven, aufsuchend im Wohnumfeld, am Telefon oder nun online in einem Video Gespräch beraten werden möchten.